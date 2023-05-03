В Турции предупредили о риске срыва зерновой сделки

Представитель президента Турции Калын предупредил о рисках срыва зерновой сделки

Существуют риски срыва зерновой сделки и прекращения поставок продовольствия по зерновому коридору в случае, если встреча делегаций России, Украины и Турции 5 мая в Стамбуле не принесет результатов. С таким заявлением выступил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN Turk.

«Если встреча не принесет положительного результата, поставки зерна могут прекратиться 18 мая. При отсутствии положительного решения могут возникнуть серьезные проблемы в мировых поставках продовольствия», — подчеркнул он.

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар ранее уточнил, что в пятницу 5 мая ожидается встреча заместителей министров обороны Турции, России и Украины в Стамбуле. «Ожидается встреча заместителей министров обороны Турции, России и Украины в Стамбуле 5 мая, на ней они обсудят продление черноморской зерновой сделки», — сказал глава ведомства.