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09:16, 3 мая 2023Мир

Турция анонсировала встречу по зерновой сделке

МО Турции: встреча по зерновой сделке с представителями России и Украины пройдет 5 мая

Фото: Vadim Ghirda / AP

Встреча представителей России, Украины и Турции пройдет в Стамбуле, анонсировал глава турецкого Минобороны Хулуси Акар. Об этом сообщает Reuters.

«Ожидается встреча заместителей министров обороны Турции, России и Украины в Стамбуле 5 мая, на ней они обсудят продление черноморской зерновой сделки», — сказал глава ведомства.

Он также выразил надежду, что соглашение по зерну будет продолжаться без каких-либо заминок, так как это соглашение очень важно для мира и стабильности в регионе, а также для нуждающихся стран. По его словам, стороны благосклонно относятся к продлению этой инициативы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что уверен в продлении соглашения. Политик добавил, что работа по этому вопросу продолжается.

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Анастасия Заикина
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