Россия не подтвердила дату переговоров по зерновой сделке

МИД России: встреча Москвы, Киева и Анкары по зерновой сделке 5 мая не согласована

МИД России не подтвердил сообщения турецкого Минобороны о том, что переговоры по зерновой сделке назначены на 5 мая. Об этом в ведомстве сообщили РИА Новости.

«Вопрос не согласован», — ответили дипломаты. Они не прокомментировали другие данные о подготовке переговоров Москвы, Киева и Анкары.

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар ранее уточнил, что в пятницу ожидается встреча заместителей министров обороны Турции, России и Украины в Стамбуле.

Ранее ООН сообщила, что ищет способ проводить транзакции российским банкам в рамках сделки. Таким образом организация хочет удовлетворить требования России, которые, по словам МИД, были указаны в договоре, но не выполняются. При этом глава ведомства Сергей Лавров рассказывал, что генсекретарь организации Антониу Гутерриш обратился к трем американским банкам с просьбой помогать Россельхозбанку, который был отключен от SWIFT в результате санкций, обслуживать экспортные операции.