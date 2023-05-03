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09:23, 3 мая 2023Мир

Россия не подтвердила дату переговоров по зерновой сделке

МИД России: встреча Москвы, Киева и Анкары по зерновой сделке 5 мая не согласована
Начало событий в новости Турция анонсировала встречу по зерновой сделке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

МИД России не подтвердил сообщения турецкого Минобороны о том, что переговоры по зерновой сделке назначены на 5 мая. Об этом в ведомстве сообщили РИА Новости.

«Вопрос не согласован», — ответили дипломаты. Они не прокомментировали другие данные о подготовке переговоров Москвы, Киева и Анкары.

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар ранее уточнил, что в пятницу ожидается встреча заместителей министров обороны Турции, России и Украины в Стамбуле.

Ранее ООН сообщила, что ищет способ проводить транзакции российским банкам в рамках сделки. Таким образом организация хочет удовлетворить требования России, которые, по словам МИД, были указаны в договоре, но не выполняются. При этом глава ведомства Сергей Лавров рассказывал, что генсекретарь организации Антониу Гутерриш обратился к трем американским банкам с просьбой помогать Россельхозбанку, который был отключен от SWIFT в результате санкций, обслуживать экспортные операции.

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Виктория Кондратьева
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