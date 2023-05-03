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06:53, 5 мая 2023Россия

Домогающиеся россиянок в транспорте мужчины рассказали о поиске жертв

Домогающиеся россиянок в транспорте признались, что предпочитают жертв в облегающей одежде

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Мужчины, домогающиеся женщин в общественном транспорте, действуют примерно по одной схеме: они ищут жертв на оживленных станциях метро и в переполненных автобусах. Их жертвы, как правило, носят облегающую одежду, а некоторые якобы и сами проявляют инициативу. Об этом мужчины-фроттеристы рассказали в разговоре с «Лентой.ру».

Фроттеризм — вид сексуального отклонения, при котором насильник получает удовольствие от того, что пытается потрогать женщину за интимные места или потереться об нее половым органом в общественном месте.

Среди самых популярных для поиска жертв мест в специализированных группах по фроттеризму пользователи часто упоминают станцию московского метрополитена «Выхино». Вторым по популярности местом считается синяя ветка метро.

Один из мужчин в разговоре с «Лентой.ру» поделился критериями отбора жертв. По мнению Александра, девушка должна быть одета в тонкую и обтягивающую одежду — леггинсы или юбку. От домогательства россиянка может быть спасена, если будет одета в длинную куртку, пальто или другую мешковатую одежду, скрывающую фигуру, считает он.

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Кроме того, существует вероятность найти незнакомого человека в специальных группах в сети, чтобы договориться с ним о встрече с целью потереться друг о друга.

Собеседник «Ленты.ру» по имени Иван рассказал, что встречал незнакомок, которые сами проявляли инициативу. «Иногда встречаются такие девушки, которые сами не против таких поездочек. Чаще всего это видно по поведению — они начинают как-то подходить ближе, тереться», — объяснил он.

По мнению Ивана, потенциальная жертва должна быть одета в облегающие лосины или короткое платье.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга неизвестный мужчина домогался 14-летней школьницы в автобусе.

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Никита Абрамов
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Домогающиеся россиянок в транспорте мужчины рассказали о поиске жертв
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