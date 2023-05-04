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12:51, 4 мая 2023Мир

ЕС накажет помогавшие избежать российские санкции страны

Bloomberg: ЕС разработает наказание для стран, помогающих Москве обходить санкции
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) обсуждает новый механизм санкций против третьих стран, которые «делают недостаточно для того, чтобы помешать России обойти санкции». Речь идет о том, чтобы наказать тех, кто может помогать Москве обходить антироссийские меры. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В первую очередь подозрение падет на тех, кто не сможет объяснить скачки в торговле ключевыми товарами или технологиями. По словам собеседников, главная цель нового санкционного инструмента ЕС — удержать страны от помощи России и перекрыть торговые каналы, которыми может воспользоваться Москва.

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Если этот шаг не сработает, блок может ввести целевые ограничения на ключевые товары. Кроме того, Брюссель намерен расширить действие некоторых существующих экспортных мер и запретить ряд товаров, идущих транзитом через Россию. О чем именно идет речь, не уточняют.

Импорт в Россию различных товаров, особенно в сфере технологий, из Казахстана, ОАЭ, Турции и Китая резко вырос в последнее время, указывает Bloomberg. Впрочем, источники агентства не уточнили, попадут ли они под санкции.

Одиннадцатый по счету пакет санкций из введенных с февраля 2022 года будет в основном направлен на устранение лазеек, благодаря которым Москве удается обходить запреты.

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Елизавета Наумова
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