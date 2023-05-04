В США призвали Байдена скорее вернуть задержанных за границей американцев

Reuters: родственники задержанных за границей американцев призвали Байдена вернуть их

В среду, 3 мая, недалеко от Белого дома прошло мероприятие, организованное правозащитной группой «Вернем наши семьи домой», созданной родственниками американских граждан, задержанных за границей. Они призвали президента США Джо Байдена приложить все усилия, чтобы предотвратить «захват заложников иностранными правительствами», сообщает Reuters.

«Это стало вопросом национальной безопасности. Американцы становятся заложниками не на поле боя. Эта практика растет, но она должна прекратиться», — заявил во время мероприятия Хосе Перейра, который был задержан в Венесуэле в 2017 году и вернулся в США в октябре 2022 года в результате обмена заключенными.

Сторонники организации просят американского лидера предпринять шаги, включая новые обмены заключенными и ослабление санкций против стран, в которых задержаны граждане США. По данным агентства, более 60 американцев задержаны за границей, в том числе в России, Иране и Венесуэле.

30 марта журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге. В отношении него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.