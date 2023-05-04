69-я параллель
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17:43, 4 мая 202369-я параллель

Кандалакшский заповедник показал брачные игры заполярных больших бакланов

Кандалакшский заповедник опубликовал запись фотоловушки с брачными играми бакланов

Кандалакшский природный заповедник показал запись фотоловушки с брачными играми заполярных больших бакланов. Ролик был опубликован 1 мая в сообществе заповедника во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что самцы расправляют крылья и издают различные звуки — так они пытаются привлечь внимание самок.

«В День Весны и Труда птицы Кандалакшского заповедника заняты весенними делами — трудятся над строительством гнезд и устраивают свадьбы. Брачные игры у больших бакланов в разгаре», — рассказали в заповеднике.

Ранее сообщалось, что экипаж российского атомного ледокола «Вайгач» встретил важного медведя, который повел себя как настоящий хозяин Арктики — хищник вальяжно подошел к судну, осмотрел моряков снизу вверх, а затем отвернулся и так же не спеша ушел.

Майя Гавашели
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