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03:29, 4 мая 2023Россия

Одним из задержанных агентов разведки Украины мог оказаться российский бизнесмен

РИА Новости: одним из задержанных агентов ГУР могу оказаться бизнесмен из Подмосковья

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Одним из задержанных российскими спецслужбами агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины мог оказаться бизнесмен Константин Евмененко из Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства посетил квартиру в Домодедово, предположительно связанную с фигурантом, однако соседи не ответили на вопрос, знают ли они подозреваемого. В самой квартире находилась женщина, которая отказалась открыть дверь и прокомментировать ситуацию.

Отмечается, что на опубликованной ФСБ России фотографии задержанных есть Евмененко, человек с аналогичным именем и фамилией, а также схожей внешностью, найден в социальных сетях, на этой странице есть фотографии возле дома, который посетил журналист.

Сообщается также, что Евмененко имел бизнес в Крыму, однако обе его компании были признаны банкротами.

О пресеченной попытке покушения ГУР МО Украины на руководителей Крыма стало известно 3 мая. Целью агентов были глава республики Сергей Аксенов, председатель регионального парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко, а также объекты транспортной инфраструктуры.

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Марина Совина
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