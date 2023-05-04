Одним из задержанных агентов разведки Украины мог оказаться российский бизнесмен

РИА Новости: одним из задержанных агентов ГУР могу оказаться бизнесмен из Подмосковья

Одним из задержанных российскими спецслужбами агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины мог оказаться бизнесмен Константин Евмененко из Подмосковья. Об этом сообщает РИА Новости.

Корреспондент агентства посетил квартиру в Домодедово, предположительно связанную с фигурантом, однако соседи не ответили на вопрос, знают ли они подозреваемого. В самой квартире находилась женщина, которая отказалась открыть дверь и прокомментировать ситуацию.

Отмечается, что на опубликованной ФСБ России фотографии задержанных есть Евмененко, человек с аналогичным именем и фамилией, а также схожей внешностью, найден в социальных сетях, на этой странице есть фотографии возле дома, который посетил журналист.

Сообщается также, что Евмененко имел бизнес в Крыму, однако обе его компании были признаны банкротами.

О пресеченной попытке покушения ГУР МО Украины на руководителей Крыма стало известно 3 мая. Целью агентов были глава республики Сергей Аксенов, председатель регионального парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко, а также объекты транспортной инфраструктуры.

