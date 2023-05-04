Опубликованы кадры прилета снаряда ЧВК «Вагнер» по позиции ВСУ в Артемовске

«РВ» опубликовала видео прилета снаряда ЧВК «Вагнер» по позиции ВСУ в Артемовске

В сети появились кадры, сделанные военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), демонстрирующие прилет снаряда бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» по их позиции в Артемовске (украинское название — Бахмут). Видео опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

На кадрах с камеры, расположенной на позиции украинских солдат около жилого дома, слышны звуки выстрела из артиллерийского орудия, после чего, спустя несколько секунд, снаряд падает в непосредственной близости от места ведения съемки, опрокидывая камеру. Убедившись, что огонь по данной позиции не продолжается, бойцы ВСУ забрали аппарат для съемки и спешно направились в подвал ближайшего здания.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов показал на видео кадры боя с бронегруппой Вооруженных сил Украины под Ореховом в Запорожской области.