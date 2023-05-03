Опубликованы кадры боя с бронегруппой ВСУ в Запорожской области

Рогов показал на видео кадры боя с бронегруппой ВСУ под Ореховом в Запорожской области

Видео: Telegram-канал Владимира Рогова

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале показал на видео кадры боя с бронегруппой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Ореховом в Запорожской области.

На записи видны вспышки и слышатся хлопки, голос за кадром сообщает, что работает боевая машина пехоты (БМП).

Рогов пояснил, что на кадрах запечатлен момент второй части боестолкновения, когда ВСУ начали отступление после разведки боем в районе Работино на ореховском направлении. Она длилась чуть больше часа.

«Любая разведка боем, в случае ее успеха, может перерасти в прорыв, а тот, в свою очередь — в полномасштабное наступление противника», — написал чиновник.

Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли в неудачной атаке в районе Орехова Запорожской области порядка 30 человек.

В среду, 3 мая, после массированной артподготовки бронегруппа пошла в наступление. Ее встретили российские мотострелки и разведка. Стало известно, что в ходе боя украинская армия потеряла как минимум две единицы техники.

