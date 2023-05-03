Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:50, 3 мая 2023Бывший СССР

Опубликованы кадры боя с бронегруппой ВСУ в Запорожской области

Рогов показал на видео кадры боя с бронегруппой ВСУ под Ореховом в Запорожской области

Видео: Telegram-канал Владимира Рогова

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале показал на видео кадры боя с бронегруппой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Ореховом в Запорожской области.

На записи видны вспышки и слышатся хлопки, голос за кадром сообщает, что работает боевая машина пехоты (БМП).

Рогов пояснил, что на кадрах запечатлен момент второй части боестолкновения, когда ВСУ начали отступление после разведки боем в районе Работино на ореховском направлении. Она длилась чуть больше часа.

«Любая разведка боем, в случае ее успеха, может перерасти в прорыв, а тот, в свою очередь — в полномасштабное наступление противника», — написал чиновник.

Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли в неудачной атаке в районе Орехова Запорожской области порядка 30 человек.

В среду, 3 мая, после массированной артподготовки бронегруппа пошла в наступление. Ее встретили российские мотострелки и разведка. Стало известно, что в ходе боя украинская армия потеряла как минимум две единицы техники.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Опубликованы кадры боя с бронегруппой ВСУ в Запорожской области
В США одобрили сделку с Чехией по модернизации и ремонту военных вертолетов
В ГД возложили ответственность за атаку на Кремль на западных хозяев Зеленского
Посольство США предупредило об угрозе ракетных ударов на Украине
В ДНР указали на «террористические» действия Зеленского
На Украине сообщили о взрывах в двух областях
Лев Лещенко раскрыл секрет своего долгого брака
Рогов назвал потери ВСУ при атаке в районе Орехова Запорожской области
Байдена заподозрили во взятке
Президенту Финляндии забыли включить перевод ответа Зеленского на вопрос о НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.