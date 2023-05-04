Минобороны заявило об уничтожении 35 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении до 35 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Российские военнослужащие на херсонском направлении нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате было уничтожено до 35 бойцов. Об этом в четверг, 4 мая, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Также противник потерял шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Днем ранее, 3 мая, на херсонском направлении было уничтожено около 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация», сообщали в оборонном ведомстве.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также рассказал, что 3 мая Вооруженные силы России уничтожили четыре беспилотника украинской армии, которые попытались атаковать населенные пункты левобережья региона.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.