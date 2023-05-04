Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:24, 4 мая 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении 35 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении до 35 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие на херсонском направлении нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате было уничтожено до 35 бойцов. Об этом в четверг, 4 мая, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Также противник потерял шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Днем ранее, 3 мая, на херсонском направлении было уничтожено около 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация», сообщали в оборонном ведомстве.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также рассказал, что 3 мая Вооруженные силы России уничтожили четыре беспилотника украинской армии, которые попытались атаковать населенные пункты левобережья региона.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о полете атаковавших Кремль дронов над Подмосковьем
Магазины заменившего Bershka бренда начали открываться в городах России
Мартен Фуркад объяснил поддержку российских спортсменов
Гид наткнулся на редкого розового слоненка в заповеднике
Мать погибшего певца Аарона Картера задержали из-за драки с мужем
Сын модельера Вячеслава Зайцева удивился данным о долгах отца
Венгрия обвинила ЕС в разрушении европейского рынка украинским зерном
В Белом доме заявили о запретах Киеву наносить удары по России
Стало известно о самой высокой интенсивности боев в Артемовске
Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.