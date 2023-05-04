Минобороны заявило об уничтожении 35 бойцов ВСУ на херсонском направлении
Российские военнослужащие на херсонском направлении нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате было уничтожено до 35 бойцов. Об этом в четверг, 4 мая, журналистам заявили в Министерстве обороны.
Также противник потерял шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».
Днем ранее, 3 мая, на херсонском направлении было уничтожено около 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б» и самоходная артиллерийская установка «Акация», сообщали в оборонном ведомстве.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также рассказал, что 3 мая Вооруженные силы России уничтожили четыре беспилотника украинской армии, которые попытались атаковать населенные пункты левобережья региона.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.