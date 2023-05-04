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10:41, 4 мая 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили дроны ВСУ в Херсонской области

Сальдо заявил, что российские военные уничтожили атаковавшие Херсонскую область дроны ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили четыре беспилотника украинской армии, которые попытались атаковать населенные пункты левобережья Херсонской области. О произошедшем 3 мая заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Наши военные жестко пресекают все попытки противника активизироваться в Херсонской области. Так, вчера воины противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника, направленные украинскими нацистами на мирные населенные пункты», — рассказал он.

Кроме того, российские военные сорвали попытки перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Сальдо также отметил, что артиллерия поражает украинскую армию в местах скопления и при перемещениях.

2 мая Министерство обороны России сообщило об уничтожении трех самолетов Воздушных сил Украины: двух МиГ-29 и одного Су-25. Цели были поражены в Донецкой народной республике и в Херсонской области системой противовоздушной обороны.

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Кристина Есикова
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