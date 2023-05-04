Российские военные уничтожили дроны ВСУ в Херсонской области

Сальдо заявил, что российские военные уничтожили атаковавшие Херсонскую область дроны ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили четыре беспилотника украинской армии, которые попытались атаковать населенные пункты левобережья Херсонской области. О произошедшем 3 мая заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«Наши военные жестко пресекают все попытки противника активизироваться в Херсонской области. Так, вчера воины противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника, направленные украинскими нацистами на мирные населенные пункты», — рассказал он.

Кроме того, российские военные сорвали попытки перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Сальдо также отметил, что артиллерия поражает украинскую армию в местах скопления и при перемещениях.

2 мая Министерство обороны России сообщило об уничтожении трех самолетов Воздушных сил Украины: двух МиГ-29 и одного Су-25. Цели были поражены в Донецкой народной республике и в Херсонской области системой противовоздушной обороны.