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15:32, 2 мая 2023Россия

Российские военные сбили три самолета ВСУ

Минобороны России сообщило, что системы ПВО сбили два МиГ-29 и один Су-25 ВСУ

Фото: РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три самолета Воздушных сил (ВС) Украины: два МиГ-29 и один Су-25. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что один истребитель МиГ-29 был уничтожены в Донецкой народной республике, а другой — в Херсонской области, там же был сбит и Су-25.

«Также за сутки перехвачено восемь реактивных снарядов "HIMARS", а также две противорадиолокационные ракеты "HARM"», — подытожил Конашенков итоги суточной работы ПВО.

Ранее, 27 апреля в Донецкой народной республике авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский самолет Су-24. Самолет был уничтожен близ населенного пункта Липовка

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Марк Леонов
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