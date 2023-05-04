Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:33, 4 мая 2023Мир

Венгрия обвинила ЕС в разрушении европейского рынка украинским зерном

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил ЕС в разрушении европейского рынка украинским зерном

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины, поскольку вместо стран Африки и Ближнего Востока оно осталось в Европе, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он обвинил ЕС в том, что объединение собственными руками разрушило европейские рынки, пишет РИА Новости.

«Ситуация такова... А получилось что? После того как запустили так называемые коридоры солидарности, украинские сельхозпродукты на самом деле прибыли в Центральную Европу и там и остались», — возмутился дипломат.

Из-за наплыва украинского зерна и снижения спроса на местную сельхозпродукцию Европейская комиссия решила запретить экспорт украинского зерна и масличных культур в Румынию до 5 июня. Уточняется, что решение вступит в силу, если будет отменен односторонний запрет на импорт со стороны Польши, Венгрии, Болгарии и Словакии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о полете атаковавших Кремль дронов над Подмосковьем
Магазины заменившего Bershka бренда начали открываться в городах России
Мартен Фуркад объяснил поддержку российских спортсменов
Гид наткнулся на редкого розового слоненка в заповеднике
Мать погибшего певца Аарона Картера задержали из-за драки с мужем
Сын модельера Вячеслава Зайцева удивился данным о долгах отца
Венгрия обвинила ЕС в разрушении европейского рынка украинским зерном
В Белом доме заявили о запретах Киеву наносить удары по России
Стало известно о самой высокой интенсивности боев в Артемовске
Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.