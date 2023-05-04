Венгрия обвинила ЕС в разрушении европейского рынка украинским зерном

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил ЕС в разрушении европейского рынка украинским зерном

Брюсселю оказалось нельзя доверить вывоз зерна с Украины, поскольку вместо стран Африки и Ближнего Востока оно осталось в Европе, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он обвинил ЕС в том, что объединение собственными руками разрушило европейские рынки, пишет РИА Новости.

«Ситуация такова... А получилось что? После того как запустили так называемые коридоры солидарности, украинские сельхозпродукты на самом деле прибыли в Центральную Европу и там и остались», — возмутился дипломат.

Из-за наплыва украинского зерна и снижения спроса на местную сельхозпродукцию Европейская комиссия решила запретить экспорт украинского зерна и масличных культур в Румынию до 5 июня. Уточняется, что решение вступит в силу, если будет отменен односторонний запрет на импорт со стороны Польши, Венгрии, Болгарии и Словакии.