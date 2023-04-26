Еврокомиссия запретит экспорт украинского зерна в Румынию

ЕК запретит экспорт украинского зерна и масличных культур в Румынию до 5 июня

Европейская комиссия (ЕК) запретит экспорт украинского зерна и масличных культур в Румынию до 5 июня. Об этом в среду, 26 апреля, заявил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая, передает Reuters.

По его словам, ЕК приняла решение о запрете импорта зерна, кукурузы, подсолнечника, рапса и на подсолнечное масло из Украины. Уточняется, что решение вступит в силу, если будет отменен односторонний запрет на импорт со стороны Польши, Венгрии, Болгарии и Словакии.

«Переговоры со странами все еще продолжаются. Румыния будет защищена решением Европейской комиссии и получит компенсацию для фермеров», — сказал он в беседе с журналистами.

Дая уточнил, если четыре страны откажутся от одностороннего запрета, ЕК готова обсудить с ними и Румынией расширение списка запрещенных для импорта товаров и увеличение срока действия запрета.

Ранее Венгрия запретила импорт сельскохозяйственных продуктов, поступающих оттуда из Украины. До этого аналогичное решение приняли власти Польши и Словакии. Крупнейшая фракция Европарламента «Европейская народная партия» (ЕНП) назвала эти меры «помощью России».

18 апреля ЕК объявила о том, что рассматривает возможность принятия дополнительного пакета мер поддержки для фермеров из ЕС, которые понесли потери после наплыва украинской сельскохозяйственной продукции.