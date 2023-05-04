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08:00, 4 мая 2023Интернет и СМИ

Женщина посмотрела запись с установленной дома камеры наблюдения и испугалась

Пользовательница Reddit посмотрела запись с установленной дома камеры и испугалась кошки

Пользовательница сети с ником u/the_esjay посмотрела запись с камеры наблюдения, установленной дома, и сильно испугалась, когда увидела подозрительную фигуру. Удививший ее ролик она опубликовала на Reddit. Менее чем за сутки публикация женщины набрала почти тысячу комментариев: участники обсуждения пытались угадать, кто именно запечатлен на видео.

В опубликованном ролике можно увидеть движущуюся фигуру. При этом верхняя часть ее тела не попала в кадр. «Это сняла камера наблюдения у моего дома», — подписала пост женщина.

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Один из пользователей подумал, что на видео запечатлен обнаженный человек. Еще один комментатор предположил, что камера сняла скинуокера — ведьму из легенд коренных американцев, которая обладает способностью превращаться в животное. Большинство же участников обсуждения пришли к выводу, что героиней ролика стала кошка породы сфинкс. «Потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это животное. Я думал, что к вам в дом проник какой-то наркоман», — написал один из них.

Позднее сама авторша поста вышла на связь с комментаторами и подтвердила, что это была кошка. Она призналась, что в первые секунды просмотра записи испугалась, но потом поняла, что на самом деле камера сняла ее питомца.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал запись с камеры наблюдения возле дома. Он рассказал, что получил поздно вечером уведомление от приложения камеры, фиксирующей движения возле входной двери. Сначала мужчина подумал, что в объектив попала его супруга, но, когда он открыл приложение, чтобы посмотреть трансляцию с камеры, то увидел у дома соседку.

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Олег Давыдов
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