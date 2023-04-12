Мужчина получил уведомление от камеры наблюдения поздно вечером и удивился

Мужчина посмотрел запись с камеры и увидел, как соседка оставила у дома угощения к Пасхе

Пользователь Reddit с ником u/Mikeyjay85 посмотрел запись с камеры наблюдения, установленной на входной двери, и удивился. По словам мужчины, он не ожидал увидеть в поздний час рядом со своим домом соседку.

Автор поста рассказал, что находился поздно вечером на работе, когда получил уведомление от камеры наблюдения, фиксирующей движения возле входной двери. Поначалу мужчина подумал, что в объектив попала его жена, но, когда он открыл приложение, чтобы посмотреть трансляцию с камеры, увидел у дома знакомую женщину, живущую по соседству. «Это была милая соседка, которая оставила у нашего дома пасхальные угощения», — написал он.

К публикации мужчина прикрепил видео, где можно увидеть, как его соседка оставляет сюрприз у двери.

В комментариях к посту многие пользователи написали, что их умилил поступок женщины. «Ваша соседка настоящая милашка», «Какая приятная соседка, вашей семье повезло!», «Миру нужно больше таких милых соседей», — поделись мнениями зрители.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что посмотрел запись с камеры наблюдения у своего дома и увидел, как незнакомка забрала все конфеты, которые он оставил для детей. Как уточнил мужчина, это произошло во время празднования Хеллоуина.