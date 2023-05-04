Изменение климата стало помехой в борьбе с детскими браками

ЮНИСЕФ: изменение климата мешает борьбе с детскими браками

Эксперты Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) назвали изменение климата одним из факторов, которые стали помехой в борьбе с детскими браками. Об этом сообщается на сайте организации.

«Кризисы в экономике и здравоохранении, эскалация военных конфликтов и разрушительные эффекты изменения климата вынуждают семьи искать ложное чувство безопасности в детском браке», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. Отмечается, что рано вступившие в брак девочки часто перестают посещать школу и рано рожают детей, что приводит к проблемам со здоровьем матери и ребенка, а также к увеличению количества смертей.

Около 640 миллионов девочек по всему миру выходят замуж в детстве. За пять лет их доля сократилась с 21 до 19 процентов, однако прогресс в борьбе с ранними браками должен происходить в 20 раз быстрее, чтобы окончательно покончить с этой практикой к 2030 году в рамках достижения целей устойчивого развития.

По данным аналитиков, живущие в нестабильной обстановке девочки в два раза чаще среднего становятся жертвами раннего замужества. Если в регионе смертность от военных действий увеличивается в десять раз, число детских браков там растет на семь процентов. В случае десятикратного изменения местных погодных условий детских браков становится на один процент больше.

В мае Европе предсказали засуху и войны за доступ к водным ресурсам. Журналисты издания Politico заявили, что «управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему».