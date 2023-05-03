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07:26, 3 мая 2023Среда обитания

Европе предрекли засуху и войны за доступ к водным ресурсам

Politico: Европе грозит засуха и возрастающая конкуренция за доступ к водным ресурсам

Фото: Evgeniy Kanaev / Russian Look / Global Look Press

Европе грозит настоящая засуха и связанные с ней войны за доступ к водным ресурсам. Такую судьбу европейским странам предрекли журналисты издания Politico.

«Ключевой резервуар, обслуживающий миллионы каталонцев, истощается. Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой», — сказано в статье.

По мнению авторов материала, «управление водой и решение о том, кто получит к ней доступ, превращается в политическую проблему». В материале также приводится исследование «TU Graz» с использованием спутниковых данных, которые подтверждают, что Европа страдает от засухи еще с 2018 года.

«Повышение температуры затрудняет восстановление после этого дефицита, в результате чего континент застревает в опасном цикле», — уточнили журналисты.

Для того чтобы справиться с задачей, когда каждый год начинается с дефицита подземных вод, Европе потребуется почти десятилетие с большим количеством осадков. Таким образом, возрастающий дефицит водных ресурсов может привести и уже приводит к политическим проблемам и конфликтам.

Ранее сообщалось, что в Испании из-за засухи пострадали около 60 процентов сельскохозяйственных угодий. В итоге страна потеряла несколько миллионов гектаров зерновых посевов. Больше всего пострадали провинции Андалусия, Эстремадура, Кастилия-Ла-Манча и Мурсия.

В свою очередь, в Британии после прошлогодней засухи заметили значительное сокращение популяций жаб, лягушек и тритонов, в том числе в прудах, в которых ранее их было много. Экологи выразили опасения, что из-за климатических изменений произошла засуха, которая осушила пруды, необходимые для обитания и размножения земноводных.

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Марина Совина
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