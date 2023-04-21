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17:31, 21 апреля 2023Среда обитания

Испания потеряла миллионы гектаров зерновых посевов

La Razon: Испания потеряла 3,5 миллиона гектаров посевов зерновых культур

Фото: Kylie Paz / Unsplash

В Испании из-за засухи пострадали около 60 процентов сельскохозяйственных угодий. В итоге страна потеряла несколько миллионов гектаров зерновых посевов. Об этом сообщает газета La Razon.

Исходя из отчета испанской Ассоциации фермеров и животноводов (COAG), на фоне жаркой погоды непригодными в Испании оказались более 3,5 миллиона гектаров посевов зерновых культур. Больше всего пострадали провинции Андалусия, Эстремадура, Кастилия-Ла-Манча и Мурсия, часть районов Арагона, Каталонии и Кастилии и Леона. Там урожай пшеницы и ячменя был почти полностью потерян.

В COAG отметили, что из-за отсутствия осадков упал уровень воды в водохранилище Гвадалквивир. В итоге для полива осталось 12 процентов от привычного объема воды. В результате неурожай привел к подорожанию некоторых продовольственных товаров в магазинах.

Ранее в Великобритании после прошлогодней засухи заметили значительное сокращение популяций жаб, лягушек и тритонов, в том числе в прудах, в которых ранее их было много. Экологи опасаются, что из-за климатических изменений произошла засуха, которая осушила пруды, необходимые для обитания и размножения земноводных.

Нина Ташевская
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