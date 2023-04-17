В Британии недосчитались лягушек и жаб

The Guardian: в Британии после засухи 2022 года недосчитались лягушек, жаб и тритонов

В Британии после прошлогодней засухи заметили значительное сокращение популяций жаб, лягушек и тритонов, в том числе в прудах, в которых ранее их было много. О том, что в стране недосчитались нескольких видов амфибий, сообщает The Guardian.

Экологи опасаются, что из-за климатических изменений произошла засуха, которая осушила пруды, необходимые для обитания и размножения земноводных. Кроме того, зимы стали более теплыми и сухими, а весенние месяцы, когда амфибии мигрируют с мест зимовки в водоемы, — более холодными, что также повлияло на сокращение числа взрослых особей и их потомства. Эксперты отметили, что со временем ситуация только усугубляется, однако добавили, что оценить масштаб проблемы в полной мере удастся в конце года, когда им удастся собрать все необходимые данные.

От изменений климата страдают в том числе редкие камышовые жабы, проживающие в песчаных дюнах и мечущие икру в неглубоких, прогретых солнцем водоемах, которые пополняются дождевой водой. По словам зоолога Эмили Лейк, в 2022 году из-за небольшого количества осадков и, как следствие, нехватки пресной воды находящиеся под наблюдением специалистов водоемы, куда эти амфибии откладывают икру, наполнились соленой водой, и все зародыши погибли. Представители ландшафтного парка Шерингем-парк убеждены, что одной из причин осушения прудов, где происходит нерест жаб и лягушек, служит забор воды из прудов для ведения сельского хозяйства.

На фоне отсутствия дождей и изменения погодных условий британские зоологи беспокоятся, что дальнейшее выживание популяции камышовых жаб в некоторых местах их обитания, в том числе в природном заповеднике Ред Рокс (Red Rocks nature reserve on the Wirral), находится под угрозой. При этом они рассчитывают, что некоторые особи все же мечут икру в заводях среди зарослей тростника, так как там головастикам камышовых жаб угрожает опасность в виде головастиков обыкновенных жаб — оба вида конкурируют за одну и ту же среду обитания, и вторые могут поедать первых. В заключение эксперты подчеркнули особую важность восстановления высушенных прудов и создания новых для восстановления поредевшей популяции амфибий.

В марте стало известно о том, что власти Австралии захотели ввести на законодательном уровне систему, в соответствии с которой наносящие вред окружающей среде компании смогут компенсировать свое негативное воздействие на нее за счет покупки «сертификатов» для сохранения мест обитания фауны Австралии — коал, эму и других. Они, в свою очередь, будут предоставляться проектам, реализация которых способна привести к ощутимому улучшению состояния окружающей среды.