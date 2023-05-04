Колумнист GT Ху Сицзинь: целью украинской атаки БПЛА на Кремль является демонстрация силы

Целью украинской атаки беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая является демонстрация силы, а также попытка сорвать предстоящий парад в честь Дня Победы на Красной площади, такую причину назвал бывший главный редактор Global Times Ху Сицзинь.

«На мой предварительный взгляд, реальной целью этого действия было не успешное совершение убийства, это не столь важно. Цель заключалась в том, чтобы вызвать шок, сорвать предстоящий парад на Красной площади в День Победы», — выразил мнение колумнист. По его словам, таким образом Украина пыталась «подорвать уверенность российского общества в победе».

Ху Сицзинь напомнил, что Россия никогда не наносила ударов по офису украинского президента Владимира Зеленского, и теперь следует обратить внимание на подобное развитие событий.

Эксперт подчеркнул, что открытые атаки на резиденции глав государств будут свидетельствовать о переходе конфликта в неуправляемую фазу, что вызовет увеличение потерь с обеих сторон. Он указал, что инцидент станет «триггером для новой волны кровопролития».

В ночь на среду, 3 мая, Украина предприняла попытку с помощью двух дронов нанести удар по резиденции президента России в Кремле. Налет был отражен с помощью систем радиолокационной борьбы, на сайте главы государства атаку назвали терактом и попыткой покушения на Владимира Путина, которого в этот момент не было в Москве.

