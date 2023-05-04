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10:30, 4 мая 2023Мир

Китай отреагировал на атаки беспилотников на Кремль

МИД Китая после атаки дронов на Кремль призвал Москву и Киев избегать эскалации

Фото: Thomas Peter / Reuters

Москва и Киев должны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации конфликта на Украине. К этому призвала официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ответ на вопрос об атаке беспилотников на Кремль 3 мая, передает ТАСС.

Она отметила, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. «Все стороны конфликта должны избегать любых действий, ведущих к эскалации», — заявила представитель китайского внешнеполитического ведомства.

3 мая стало известно о попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль дронами. Налет был совершен ночью и пресечен системами радиоэлектронной борьбы. В Кремле сочли эти действия спланированной террористической акцией и покушением на президента России Владимира Путина.

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Семен Александров
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