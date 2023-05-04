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11:13, 4 мая 2023Россия

В России ответили на заявления о начале контрнаступления Украины

Депутат Госдумы Чепа заявил, что Украина не готова к контрнаступлению

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина продолжает усиленно готовиться к контрнаступлению, так же, как готовилась прошлые месяцы. Нельзя сказать, что контрнаступление уже началось, скорее, активизация Вооруженных сил Украины (ВСУ), рост числа атак беспилотников, связаны с попытками проверить работу систем ПВО России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Украина усиленно готовилась к контрнаступлению, ей нужно было доказать свою эффективность. Пока оно неэффективно по разным причинам и именно поэтому не начинается, хотя подготовка продолжается, — сказал Чепа. — То, что мы видим сейчас, — это попытки проверки наших систем ПВО».

Депутат заявил о необходимости внимательного изучения откуда, как и кем запускались беспилотники, атаковавшие территорию России. Он также подчеркнул, что, несмотря на определенный урон, которые нанесли эти атаки, происходящее все еще нельзя назвать контрнаступлением.

«Контрнаступление будет связано с атаками на определенные территории. Это, в первую очередь, вероятно, атаки на Мелитополь, Бердянск, попытки контратак на Артемовск, попытки атак на Луганском направлении, на Запорожскую АЭС», — допустил политик.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о фактическом начале украинского контрнаступления. Он добавил, что в ближайшие дни оно может перейти в более активную фазу. Основатель «Вагнера» отметил «высочайшую активность» украинской авиации, а также активные действия военных по периметру и внутри фронта.

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Варвара Кошечкина
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