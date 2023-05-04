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12:25, 4 мая 2023Ценности

52-летняя телеведущая назвала устаревшую для женщин зрелого возраста одежду

Ведущая Тамсен Фадал назвала устаревшей одежду с крупным принтом и вещи свободного кроя

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Американская журналистка и телеведущая Тамсен Фадал назвала устаревшую для женщин зрелого возраста одежду. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

52-летняя знаменитость отметила, что в данном случае ухудшить внешний вид могут наряды с крупным принтом. «Вместо этого обратите внимание на более мелкие узоры, которые, как мне кажется, могут помочь вам сбросить 10 лет», — заявила она.

В то же время автор ролика призвала отказаться от старых джинсов в гардеробе, например фасона Mom (джинсы с завышенной талией и с прямым кроем штанин, слегка зауженных вниз от колен, — прим. «Ленты.ру»), посоветовав отправиться за покупками и приобрести более новую модель. Кроме того, Фадал внесла в список вещи свободного кроя. «Вы заслуживаете одежду, которая подчеркивает вашу фигуру и ваши лучшие качества», — указала ведущая.

Ранее живущая в Нью-Йорке британо-ирландская актриса, телеведущая и стилистка Доун Анна Уильямсон вычислила лишнюю одежду в женском гардеробе. Специалистка внесла в список верхнюю одежду без рукавов, в том числе пальто и жилеты из искусственного меха.

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Алина Гостева
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