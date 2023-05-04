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04:02, 4 мая 2023Мир

Авиаэксперт в области БПЛА высказался об атаке дронов на Кремль

Авиаэксперт Федутинов: атаковавшие Кремль БПЛА могли лететь в автоматическом режиме
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Globallookpress.com

Атаковавшие Кремль украинские беспилотники могли лететь в автоматическом режиме, заявил российский эксперт в области беспилотников, главред журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, они могли работать в автоматическом режиме с продублированной «картинкой» местности на случай, если бы западные спутники навигации, по которым наводились эти дроны, были бы подавлены. Авиаэксперт уточнил, что скорее всего для атаки использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. «Причем, если приблизительно оценивать их размер, с размахом крыла примерно 3-4 метра», — высказался он.

Специалист добавил, что это могли быть гражданские беспилотники семейства Mugin китайского производства.

В ночь на среду, 3 мая, Украина попыталась с помощью двух беспилотников нанести удар по резиденции президента России Владимира Путина в Кремле.

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Марина Совина
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