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15:30, 4 мая 2023Силовые структуры

Суд зарегистрировал новое административное дело в отношении Невзорова

В Петербурге суд зарегистрировал новое административное дело в отношении Невзорова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении заочно приговоренного к восьми годам колонии журналиста Александра Невзорова (признан Минюстом физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным инстанции, 22 марта в 11:14 в своем Telegram-канале Невзоров распространил информацию без указания, что она опубликована иноагентом.

Материалы переданы судье.

1 февраля Басманный суд столицы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий») УК РФ.

По версии следствия, с 9 марта по 30 мая 2022 года Невзоров по мотивам политической ненависти и несогласия с проведением СВО опубликовал в интернете материалы, содержащие под видом достоверной заведомо ложную информацию об уничтожении родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и населения в Буче российскими военными. Минобороны России ранее эту информацию опровергало.

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Владимир Шарапов
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