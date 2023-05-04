Дерматолог раскрыла правильный способ нанесения дезодоранта

Дерматолог Линдси из США посоветовала наносить дезодорант перед сном

Дерматолог Линдси (фамилия неизвестна) из США раскрыла правильный способ нанесения дезодоранта. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом @dermguru, чей блог насчитывает 898,6 тысячи подписчиков, посоветовала использовать данное средство перед сном. По ее словам, ночью потовые железы на теле менее активны и способны впитать в себя больше компонентов дезодоранта.

Зрителей удивил метод применения продукта, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Что? Это потрясающе! Я попробую сегодня», «Да, дезодорант на ночь меняет все», «Спасибо! Это очень полезный совет», — высказывались пользователи сети.

Ранее Линдси раскрыла три главных способа реже мыть голову. В первую очередь специалистка рекомендовала мыть расческу каждую неделю. Помимо этого, эксперт посоветовала ухаживать за волосами в утреннее или дневное время.