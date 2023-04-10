Дерматолог раскрыла три главных способа реже мыть голову

Дерматолог Линдси из США посоветовала мыть расческу каждую неделю

Дерматолог Линдси (фамилия неизвестна) из США раскрыла три главных способа реже мыть голову. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом dermguru посоветовала мыть расческу каждую неделю. «Это самая распространенная причина быстрого загрязнения волос, поскольку на расческе скапливается много бактерий», — пояснила она.

Помимо этого, специалист порекомендовала ухаживать за волосами в утреннее или дневное время. «Когда вы моете голову на ночь, на коже вырабатываются масла, из-за которых вы просыпаетесь с уже жирными прядями», — заявила дерматолог.

В заключение юзерша рассказала, что популярные средства для стимуляции роста волос могут загрязнить корни, вследствие чего прическа будет выглядеть несвежей. «Например, масло прекрасно подходит для кончиков прядей, но если продукт попадет на кожу головы, то испортит ваш внешний вид», — предупредила Линдси.

Ранее в апреле россиянкам раскрыли способы сделать укладку без фена. В первую очередь стилист Екатерина Конорева посоветовала обладательницам кудрявой шевелюры нанести на влажные волосы, не расчесывая их при этом, стайлинговые средства, например, крем или лосьон. Затем Конорева предложила обернуть крупные пряди вокруг пальцев, формируя тем самым завитки, и распределить их по всей голове.