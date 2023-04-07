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12:19, 7 апреля 2023Ценности

Россиянкам раскрыли способы сделать укладку без фена

Стилист Конорева посоветовала россиянкам нанести на влажные волосы средства для стайлинга

Фото: Pablo Merchan Montes / Unsplash

Стилист, основательница салона ON HAIR SALON и партнер бренда L'Oreal Professionnel Paris Екатерина Конорева раскрыла россиянкам способы сделать укладку без фена. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 7 апреля.

В первую очередь эксперт посоветовала обладательницам кудрявой шевелюры нанести на влажные волосы, не расчесывая их при этом, стайлинговые средства, например, крем или лосьон. Затем Конорева предложила обернуть крупные пряди вокруг пальцев, формируя тем самым завитки, и распределить их по всей голове. Когда волосы высохнут, их необходимо расчесать ладонями, слегка взбивая. Таким образом локоны станут более структурированными и менее пушистыми, объяснила парикмахер.

Собеседница издания назвала еще один метод создания прически без применения фена. «Нанесите гель сильной фиксации на пряди, начиная с затылочной части, и расчешите каждую гребнем с острыми зубцами по росту волос. Зону челки стоит причесать пообъемнее, слегка приподнимая волосы наверх. Даем прическе высохнуть», — пояснила Конорева.

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Для тех, кто любит легкие волны и большой объем, стилист порекомендовала нанести на мокрые волосы пену для волос по всей длине, разделить их на четыре-пять частей и заплести в жгуты на ночь. После этого необходимо расплести, взбить и зафиксировать получившиеся локоны с помощью сухого текстурирующего спрея или лака.

В заключение Конорева напомнила об укладке посредством спрея, в составе которого присутствует морская соль. «После мытья волос дайте им слегка высохнуть. Затем нанесите спрей и закрутите на макушке три-четыре нетугих пучка. После полного высыхания распустите волосы и нанесите на корни текстурирующий спрей», — уточнила она.

В марте стилист Алексей Нагорский раскрыл россиянкам способ, с помощью которого можно сделать объемную прическу на тонкие волосы. Специалист рассказал, что перед укладкой необходимо вымыть голову шампунем для придания объема. Он подчеркнул, что в данном случае лучше избегать очищающих средств с питательными компонентами в составе, чтобы не утяжелить волосы.

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Мария Винар
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