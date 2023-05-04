Россиянкам раскрыли визуально старящие детали внешнего вида

Женский бизнес-коуч Елена Махота рассказала россиянкам, что тонкие брови визуально старят

Основательница сети бьюти-центров LEGEND NY, женский бизнес-коуч Елена Махота раскрыла россиянкам визуально старящие детали внешнего вида. Соответствующий комментарий специалистки поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 4 мая.

В первую очередь эксперт обратила внимание на тонкие брови, которые были актуальны 20 лет назад. По мнению Махоты, данная деталь совершенно не соответствует современным трендам и прибавляет возраст.

Кроме того, собеседница издания выделила лишний вес и короткие стрижки. Во втором случае она посоветовала не прибегать к подобным прическам после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины. «Каре — хороший выбор для любого типа лица, а вот пикси действительно пойдет не всем. Прибавляет лет также не только черный, но и любой темный цвет волос. Однозначно освежают высветленные пряди у лица», — рассказала она.

Помимо прочего, Махота призвала проверить гардероб на наличие устаревшей одежды и отказаться от филлеров. «Радует, что мода на филлеры ушла, и сейчас контурная пластика стала более естественной. Филлеры в скулах, носогубных складках, подбородке и биоревитализация сверху — все это делает лицо раздутым и отекшим», — заключила она.

В марте персональный стилист Мелисса Ланд назвала предметы гардероба, которые визуально старят женщин. Специалистка посоветовала отказаться от винтажных вещей, поскольку они часто выглядят вышедшими из моды.