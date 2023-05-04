Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:14, 4 мая 2023Ценности

Россиянкам раскрыли визуально старящие детали внешнего вида

Женский бизнес-коуч Елена Махота рассказала россиянкам, что тонкие брови визуально старят

Фото: Joey Nicotra / Unsplash

Основательница сети бьюти-центров LEGEND NY, женский бизнес-коуч Елена Махота раскрыла россиянкам визуально старящие детали внешнего вида. Соответствующий комментарий специалистки поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 4 мая.

В первую очередь эксперт обратила внимание на тонкие брови, которые были актуальны 20 лет назад. По мнению Махоты, данная деталь совершенно не соответствует современным трендам и прибавляет возраст.

Кроме того, собеседница издания выделила лишний вес и короткие стрижки. Во втором случае она посоветовала не прибегать к подобным прическам после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины. «Каре — хороший выбор для любого типа лица, а вот пикси действительно пойдет не всем. Прибавляет лет также не только черный, но и любой темный цвет волос. Однозначно освежают высветленные пряди у лица», — рассказала она.

Помимо прочего, Махота призвала проверить гардероб на наличие устаревшей одежды и отказаться от филлеров. «Радует, что мода на филлеры ушла, и сейчас контурная пластика стала более естественной. Филлеры в скулах, носогубных складках, подбородке и биоревитализация сверху — все это делает лицо раздутым и отекшим», — заключила она.

В марте персональный стилист Мелисса Ланд назвала предметы гардероба, которые визуально старят женщин. Специалистка посоветовала отказаться от винтажных вещей, поскольку они часто выглядят вышедшими из моды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Командир спецназа «Ахмат» назвал последствие для Украины после контрнаступления
Песков заявил о необходимости тщательного расследования атаки на Кремль
Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на параде в День Победы
Власти Петербурга подтвердили запрет на использование беспилотников
Названы мешающие работоспособности привычки
52-летняя телеведущая назвала устаревшую для женщин зрелого возраста одежду
На Украине признали эффективной российскую тактику по истощению ПВО
МИД России пообещал сурово наказать стоявших за атакой дронов на Кремль
Прокуратура изъяла уголовное дело об избиении баскетболиста ЦСКА Шведа
Франция заявила о необходимости сохранить диалог с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.