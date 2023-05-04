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15:38, 4 мая 2023Ценности

Самойлова заработала на продаже косметики почти миллиард рублей

Выручка бренда блогерши Оксаны Самойловой Sammy Beauty составила 921 миллион рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Предпринимательница и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова заработала на продаже косметики почти миллиард рублей. Соответствующий финансовый отчет опубликован на сайте Rusprofile.

Согласно размещенным документам, выручка компании ООО «Бьюти инновации», которая занимается производством продуктов бренда Sammy Beauty, в 2022 году составила 921 миллион рублей.

При этом известно, что счета фирм Самойловой ООО «Фэмили Ферст» и ООО «Айэмспэшл» на данный момент заблокированы, поскольку блогерша не предоставила налоговые декларации.

В феврале Оксана Самойлова купила своим детям электрокар за миллионы рублей. Знаменитость опубликовала в соцсетях видео, на которых продемонстрировала Ариеле, Лее, Майе и Давиду подарок, накрытый красным полотном и украшенный шарами. Под ним оказался новый кроссовер, который является китайским аналогом Rolls-Royce Cullinan или Bentley Bentayga Hongqi E-HS9. Известно, что у дилеров стоимость данного автомобиля составляет 11 миллионов рублей.

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Карина Черных
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