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14:35, 4 мая 2023Ценности

Сын модельера Вячеслава Зайцева удивился данным о долгах отца

Сын Вячеслава Зайцева удивился долгам отца перед ФНС в размере 38 тысяч рублей
Егор Зайцев

Егор Зайцев. Кадр: телеграм-канал «Zvezdanews»

Сын российского модельера Вячеслава Зайцева Егор удивился данным о десятках тысяч долгов отца. Соответствующая информация появилась на странице телеканала «Звезда» в Telegram.

На церемонии прощания, которая проходит 4 мая в соборе Троицы Живоначальной в Щелкове, журналисты поинтересовались у мужчины насчет последних новостей о долгах его отца перед ФНС в размере 38 тысяч рублей. Егор Зайцев, в свою очередь, заявил, что данная информация является недостоверной. При этом он отметил, что наследие его отца будет сохранено.

Кроме того, мужчина высказал недовольство тем, что на похоронах было очень мало знаменитостей. По его словам, позже он опубликует в соцсетях пост, в котором отблагодарит тех, кто пришел на церемонию.

На мероприятии не было и 86-летней супруги модельера. Егор Зайцев пояснил, что из-за плохого самочувствия она не смогла прийти.

Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни в больнице в Москве 30 апреля. Тяжелобольной дизайнер был доставлен в больницу с кровотечением в желудке.

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Мария Винар
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