В Севастополе допустили возможность атаки со стороны Украины в праздники

Губернатор Севастополя Развожаев допустил возможность атаки со стороны Украины в праздники

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев допустил возможность атаки беспилотниками со стороны Украины в праздничные дни. Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ.

«Подобного рода вещи мы предполагаем, могут иметь место при праздновании Дня Победы, поэтому подвергать опасности людей большими массовыми мероприятиями принято решение не делать. Прежде всего, мы должны думать о безопасности людей», — пояснил градоначальник.

Он подчеркнул, что все службы будут работать в усиленном режиме. Все мероприятия, которые связаны с общественной безопасностью, будут проводиться бдительно.

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе отменили парад 9 мая, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По его словам, соответствующее решение принято Минобороны России.