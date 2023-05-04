Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:45, 4 мая 2023Россия

В Севастополе допустили возможность атаки со стороны Украины в праздники

Губернатор Севастополя Развожаев допустил возможность атаки со стороны Украины в праздники

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев допустил возможность атаки беспилотниками со стороны Украины в праздничные дни. Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ.

«Подобного рода вещи мы предполагаем, могут иметь место при праздновании Дня Победы, поэтому подвергать опасности людей большими массовыми мероприятиями принято решение не делать. Прежде всего, мы должны думать о безопасности людей», — пояснил градоначальник.

Он подчеркнул, что все службы будут работать в усиленном режиме. Все мероприятия, которые связаны с общественной безопасностью, будут проводиться бдительно.

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе отменили парад 9 мая, посвященный 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По его словам, соответствующее решение принято Минобороны России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о нападении на российского делегата в Анкаре
Российские учителя посоревнуются в использовании технологий
Россиянин задушил ремнем тетю и мать с разницей в месяц
В сети появилось видео нападения на российского делегата в Анкаре
В Севастополе допустили возможность атаки со стороны Украины в праздники
Белый дом опроверг свою причастность к атаке дронов на Кремль
Стало известно о дронах над центром Киева
Россиянин зарезал сына во время ссоры и получил девять лет колонии
Тепляковы пожаловались на атаку мошенников
Альтернативная претендентка на британский престол приедет на коронацию Карла III
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.