Российский водитель сбил двух выбежавших на дорогу детей и попал на видео

В Кургане водитель сбил двух выбежавших на дорогу детей и попал на видео

В Кургане водитель сбил двух детей, которые выбежали на дорогу в неположенном месте. Произошедшее попало на видео. Запись с камер наружного наблюдения публикует Ura.Ru.

ДТП произошло 4 мая на перекрестке улиц Коли Мяготина и Пролетарская. 38-летний россиянин за рулем Toyota Camry ехал на зеленый сигнал светофора, когда на проезжую часть неожиданно выскочили два ребенка: десяти и девяти лет. Он не успел затормозить и наехал на них.

В местном ГИБДД уточнили, что девятилетняя девочка получила телесные повреждения, врачи назначили ей амбулаторное лечение.

3 мая в Иркутске водитель автомобиля Lexus сбил двух первоклассниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.