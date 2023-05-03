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07:29, 3 мая 2023Россия

Россиянин на Lexus сбил двух переходивших дорогу первоклассниц и попал на видео

В Иркутске водитель Lexus сбил двух переходивших дорогу по зебре первоклассниц и скрылся

В Иркутске водитель автомобиля Lexus сбил двух первоклассниц, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Видеозапись момента аварии публикует Telegram-канал «Иркутск №1».

На кадрах видно, как две девочки резко выбегают на пешеходный переход, где их на большой скорости сбивает Lexus.

Сообщается, что пострадавшие первоклассницы переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Школьниц доставили в травмпункт, более подробных данных об их состоянии нет. Водитель Lexus скрылся с места аварии.

Ранее во Владивостоке пьяный мужчина за рулем Audi без прав насмерть сбил девушку. После того, как Audi насмерть сбил пешехода, автомобиль протаранил стенд с ценниками на заправке. Предварительно, водитель не справился с управлением

Анастасия Шейкина
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