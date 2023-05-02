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09:24, 2 мая 2023Россия

Пьяный россиянин без прав на Audi насмерть сбил девушку

Во Владивостоке пьяный водитель без прав за рулем Audi насмерть сбил девушку

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Во Владивостоке пьяный мужчина за рулем Audi без прав насмерть сбил девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, после того, как Audi насмерть сбил пешехода, автомобиль протаранил стенд с ценниками на заправке. Предварительно, водитель не справился с управлением, из-за чего его машину повело на тротуар, где шла девушка. Пострадавшая от наезда Audi скончалась на месте.

Пострадал также 35-летний пассажир Audi, который является владельцем иномарки. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Рыбинске Ярославской области пьяный мужчина за рулем автомобиля насмерть сбил двух детей на тротуаре и скрылся. Погибли дети восьми и девяти лет.

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Анастасия Шейкина
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