Пьяный россиянин без прав на Audi насмерть сбил девушку
Во Владивостоке пьяный водитель без прав за рулем Audi насмерть сбил девушку
Во Владивостоке пьяный мужчина за рулем Audi без прав насмерть сбил девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
По его данным, после того, как Audi насмерть сбил пешехода, автомобиль протаранил стенд с ценниками на заправке. Предварительно, водитель не справился с управлением, из-за чего его машину повело на тротуар, где шла девушка. Пострадавшая от наезда Audi скончалась на месте.
Пострадал также 35-летний пассажир Audi, который является владельцем иномарки. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее в Рыбинске Ярославской области пьяный мужчина за рулем автомобиля насмерть сбил двух детей на тротуаре и скрылся. Погибли дети восьми и девяти лет.