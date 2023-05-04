Рэпер Дрейк решил избавиться от дома в США

Рэпер Дрейк выставил на продажу дом в Беверли-Хиллз за 88 миллионов долларов

Канадский рэпер Дрейк решил избавиться от своего дома в США. Музыкант выставил недвижимость на продажу за 88 миллионов долларов, передает TMZ.

Поместье 1990-х годов постройки располагается в городе Беверли-Хиллз. Дрейк приобрел его весной 2022 года за 75 миллионов долларов у британского певца Робби Уильямса.

Площадь жилья составляет более 2,3 тысячи квадратных метров. Внутри него 10 спален, 22 ванные комнаты, гостиная с двумя каминами, фойе с лестницей на второй этаж, винный погреб, спортзал и лифт. В доме имеется отдельное крыло для персонала, а снаружи — дополнительная гостевая постройка. На территории поместья также есть гараж на 11 автомобилей, теннисный корт, кухня на открытом воздухе и бассейн.

В апреле в Беверли-Хиллз выставили на продажу особняк, который в прошлом арендовал Дрейк. Неизвестный владелец жилья рассчитывает получить за него 62 миллиона долларов. Площадь дома достигает 1,6 тысячи квадратных метров, внутри него семь спален и 14 ванных.