Неизвестный решил продать бывший дом рэпера Дрейка

В Беверли-Хиллз выставили на продажу дом, который арендовал рэпер Дрейк

В калифорнийском Беверли-Хиллз выставили на продажу особняк, который одно время арендовал канадский рэпер Дрейк. Имя нынешнего владельца осталось неизвестно, сообщает Dirt.

Дом находится в престижном районе Trousdale Estates. Его построили в 2021 году и пытались продать за 65 миллионов долларов. Однако летом 2022 года новый владелец заплатил за него 42 миллиона. На данный момент объект недвижимости выставлен на продажу за 62 миллиона долларов.

Площадь бывшего особняка рэпера достигает 1,6 тысячи квадратных метров. Внутри есть семь спален, 14 ванных комнат, две кухни, бар, винный погреб, тренажерный зал и домашний кинотеатр. Одним из акцентов в интерьере служит мраморная лестница. Из окон комнат открывается вид на город.

В марте 2022 года Дрейк решил избавиться от своего роскошного поместья в элитном закрытом поселке Хидден-Хиллз в Лос-Анджелесе. Он попросил за владение в 22,2 миллиона долларов.