Минобороны отчиталось о пресечении действий шести украинских ДРГ на купянском направлении

Российские войска пресекли действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Об этом в четверг, 4 мая, журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что боевые действия на данном направлении велись силами группировки войск «Запад». Действия украинских диверсантов были пресечены в районах населенных пунктов Стельмаховка Харьковской области, а также в районах Кисловки, Синьковки, Тимковки и Ивановки в Луганской народной республике.

«Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"», — говорится в сообщении. Кроме того, в районе Волчанска в Харьковской области был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российские военнослужащие пресекли деятельность двух украинских ДРГ на территории Харьковской области. Помимо этого, на территории населенного пункта Кисловка Харьковской области был уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.