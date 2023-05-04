В «Авиапарке» открылся магазин заменившего Bershka в России бренда

В «Авиапарке» открылся магазин заменившего Bershka в России модного бренда Ecru

В московском торговом центре «Авиапарк» открылся магазин заменившего Bershka в России модного бренда Ecru. Об этом сообщается в его официальном Telegram-канале.

На размещенных фото видно, что в ассортименте представлены юбки, брюки-карго, платья, различные варианты кропиле-топов, сетчатые лонгсливы кислотных оттенков, а также рубашки с анималистичными принтами. Отмечается, что цены на товары не изменились и остались на уровне Bershka. Так, например, стоимость на майки начинается от 799 рублей, а на джинсы — от 2799 рублей. Что касается пиджаков, то их можно приобрести за 4299 рублей, а косухи из экокожи — за 3599 рублей.

Кроме того, актуальные модели одежды присутствуют в мужском отделе Ecru и также продаются по демократичным ценам. Утверждается, что свитшоты стоят от 1999 рублей, джинсы — от 2999 рублей, а трендовые карго — от 3599 рублей. Помимо прочего, в ассортименте можно найти базовые футболки за 1199 рублей.

Ранее сообщалось, что магазины Ecru начали открываться в разных городах России. Так, торговые точки заработали в двух торговых центрах «Мега» Московской области — в Химках и Котельниках.