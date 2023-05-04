Магазины заменившего Bershka бренда начали открываться в городах России

В двух торговых центрах Московской области открылись магазины заменившего Bershka бренда

Магазины заменившего марку Bershka бренда Ecru начали открываться в городах России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу сети торговых центров «Мега».

Отмечается, что торговые точки заработали в двух торговых центрах Московской области. Так, офлайн-покупки можно совершить в Химках и Котельниках. «В пространствах для встреч "Мега Химки" и "Мега Белая дача" заработали магазины Ecru. За последнюю неделю в них уже открылись Maag, Dub и Vilet», — заявили в пресс-службе.

Также указывается, что в мае-июне новые бренды появятся в 10 городах, где расположены торговые центры сети «Мега».

UPD: Кроме того, магазин бренда Ecru начал функционировать в торговом центре «Европейский» в столице, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Ранее стали известны сроки открытия всех магазинов брендов, заменивших в России марки Zara, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear. На смену данным маркам пришли Maag (Zara), Ecru (Bershka), Dub (Pull & Bear) и Vilet (Stradivarius). Отмечается, что все торговые точки с указанными названиями должны начать работу на отечественном рынке к концу июля 2023 года.

Первый магазин пришедшего на смену Zara бренда Maag открылся на Кузнецком Мосту в Москве 26 апреля. Его открытие компания не афишировала.

27 апреля состоялось официальное открытие магазина Maag в торговом центре «Авиапарк». Известно, что в его ассортименте представлена весенняя одежда — например, кожаные куртки, футболки, рубашки, классические жакеты и платья с различными принтами. При этом отмечалось, что цены на представленные вещи, которые отшиваются в Турции, Пакистане, Марокко и Бангладеш, остались как в Zara.