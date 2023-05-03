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14:40, 3 мая 2023Ценности

Стали известны сроки открытия всех магазинов заменившего Zara бренда в России

Все магазины заменивших Zara и Bershka брендов откроются в России к концу июля 2023 года

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Стали известны сроки открытия всех магазинов брендов, заменивших в России марки Zara, Bershka, Stradivarius и Pull & Bear. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на управляющую компанию R-mixed.

На смену данным маркам пришли Maag (Zara), Ecru (Bershka), Dub (Pull & Bear) и Vilet (Stradivarius). Отмечается, что все торговые точки с указанными названиями должны начать работу на отечественном рынке к концу июля 2023 года.

Предположительно, всего в стране будут функционировать 240 магазинов.

26 апреля первый магазин пришедшего на смену Zara бренда Maag открылся на Кузнецком Мосту в Москве. Его открытие компания не афишировала.

27 апреля состоялось официальное открытие магазина Maag в торговом центре «Авиапарк». Известно, что в его ассортименте представлена весенняя одежда — например, кожаные куртки, футболки, рубашки, классические жакеты и платья с различными принтами. При этом отмечалось, что цены на представленные вещи, которые отшиваются в Турции, Пакистане, Марокко и Бангладеш, остались как в Zara.

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Алина Гостева
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