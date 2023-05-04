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13:39, 4 мая 2023Моя страна

Туристский информационный центр откроется в креативном кластере в Екатеринбурге

Туристский информационный центр появится в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В екатеринбургском креативном кластере «Домна» в 2023 году откроется Туристский информационный центр (ТИЦ). Как уточняет со ссылкой на замглавы города Сергея Плахотина ТАСС, на реализацию проекта будет выделено порядка шести миллионов рублей.

Собеседник агентства заверил, что все работы, предусмотренные за счет федеральных средств, завершат до конца 2023 года.

Плахотин указал, что на выделенную сумму планируют купить аудиогид-системы для проведения пешеходных экскурсий, слуховые петли для туристов с ограниченными возможностями здоровья, а также мультимедиа-оборудование для демонстрации туристического потенциала города.

Упомянутый креативный кластер «Домна» специализируется на индустрии моды, образования, информационных технологий и медиа. Он координирует работу целого ряда креативных площадок Свердловской области. Здание, в котором располагается кластер, возвели в 1886 году, оно считается образцом крупного торгового сооружения Екатеринбурга конца XIX — начала XX веков.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 12 августа в честь 300-летия города пройдет фестиваль с концертами на воде «ВИЗ.00».

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Варвара Кошечкина
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