Фестиваль с концертами на воде состоится в честь 300-летия Екатеринбурга

12 августа в Екатеринбурге состоится фестиваль «ВИЗ.00», приуроченный к 300-летию города

На Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге 12 августа в честь 300-летия города пройдет фестиваль с концертами на воде «ВИЗ.00». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из организаторов мероприятия Михаила Вербицкого.

По словам Вербицкого, в рамках мероприятия будут организованы концерты на сцене на понтонах, лекторий с паблик-токами, а также экскурсии по одному из старейших районов Екатеринбурга. Помимо этого, гости фестиваля смогут посетить кинопоказы под открытым небом, выступления уральских комиков, сеты уральских диджеев и множество других активностей. Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать около 10 тысяч человек.

«ВИЗ.00» пройдет при поддержке управления культуры. Он станет частью поп-ап-кластера «Вода и завод», который создается урбанистами, предпринимателями, ивент-менеджерами и исследователями Екатеринбурга. В данный момент концепция мероприятия находится на стадии разработки.

Ранее сообщалось, что 27 апреля в Крыму стартовал фестиваль цветения сакуры. Местом проведения мероприятия стал японский сад «Шесть чувств», расположенный на территории Mriya Resort & SPA.