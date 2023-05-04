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11:32, 4 мая 2023Россия

В Москве электричка сбила человека и нарушила график движения поездов

В Москве электричка сбила человека, интервалы движения поездов по МЦД увеличены

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве электричка сбила человека на станции «Отрадное». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Интервалы движения поездов Московского центрального диаметра (МЦД) увеличены, сообщает диспетчер на опубликованной каналом видеозаписи. Пассажиры прождали поезд в сторону Москвы более часа.

Информации о состоянии пострадавшего из-за наезда на него электрички не приводится.

В начале марта в московском метро мужчина столкнул 15-летнего подростка под прибывающий поезд. После этого мужчина попытался сбежать, однако его задержали другие пассажиры. Позднее выяснилось, что россиянин проходил лечение в психиатрической больнице.

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Алан Босиков
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