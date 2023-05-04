Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 4 мая 2023Наука и техника

Пентагон изменит схему закупки запчастей F-35

Defense News: Пентагон изменит схему закупки запчастей для истребителей F-35

Фото: Edgar Su / Reuters

Пентагон в концу текущего года запланировал изменить действующую схему закупки запасных частей для истребителей пятого поколения F-35. Об этом рассказывает Defense News.

Издание пишет, что вместо текущей транзакционной схемы, предполагающей плату за оказанные услуги или доставленные запчасти, корпорация Lockheed Martin и Минобороны США перейдут к заключению контрактов, ориентированных на конечный результат, — Performance Based Lifecycle (PBL).

Согласно этой схеме, подрядчик Пентагона по программе F-35 на ремонт и обслуживание самолета получит фиксированную сумму, которую будет тратить на протяжении пятилетнего срока действия соглашения. Издание пишет, что логика нового контракта предполагает заинтересованность Lockheed Martin в меньшем числе поломок F-35 и, как следствие, большей надежности комплектующих истребителя, поскольку в противном случае прибыль корпорации, определяемая остатком фиксированной суммы соглашения, будет уменьшаться.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021

Опрошенные Defense News эксперты выразили надежду, что новый PBL-контракт, если он будет заключен, улучшит логистику, срок службы уже имеющихся элементов и техническое обслуживание истребителей, но приведет к сокращению числа запасных частей, что может представлять опасность во время крупномасштабного конфликта.

В апреле Defense News со ссылкой на исполнительного директора Lockheed Martin Джима Тайклета и финансового директора корпорации Джея Малава сообщило, что поставки истребителей пятого поколения F-35 в 2023 году сократятся из-за задержек в доработке программы Technology Refresh 3 (TR3).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
На Украине сообщили о взрывах в Одессе и Киеве
МИД России заявил об опасном сближении Молдавии с НАТО
Российский посол в США прокомментировал украинскую атаку дронов на Кремль
Известная модель купила дом в США со скидкой
Военный аналитик оценил шансы ВСУ деблокировать Артемовск
Врач развеял распространенный миф о хрусте в суставах
Глава ФРС назвал банковскую систему США устойчивой на фоне падения FRB
Ольга Орлова раскрыла способы сохранить тело в хорошей форме
Россиянин перечислил пять запрещенных в Дагестане действий туристов
Врач предупредил о вреде популярного напитка для мужского сексуального здоровья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.