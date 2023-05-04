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15:13, 4 мая 2023Россия

Россиянке оторвало ногу при обстреле ВСУ приграничного российского региона

Mash: пострадавшей при обстреле ВСУ поселка в Брянской области оторвало ногу

Фото: Ilya_Kuznetsov / Shutterstock / Fotodom

Пострадавшей при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Полевые Новоселки Брянской области оторвало ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, россиянка находится в тяжелом состоянии, женщину госпитализировали и поместили в реанимацию.

Об обстреле ВСУ приграничной Брянской области стало известно утром 4 мая. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал об одной пострадавшей, однако не уточнял ее состояние.

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Официально власти региона не подтверждали опубликованную Mash информацию.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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Марк Леонов
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