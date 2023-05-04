Россиянке оторвало ногу при обстреле ВСУ приграничного российского региона
Пострадавшей при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Полевые Новоселки Брянской области оторвало ногу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, россиянка находится в тяжелом состоянии, женщину госпитализировали и поместили в реанимацию.
Об обстреле ВСУ приграничной Брянской области стало известно утром 4 мая. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал об одной пострадавшей, однако не уточнял ее состояние.
Официально власти региона не подтверждали опубликованную Mash информацию.
В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.