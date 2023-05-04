При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадал один человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Полевые Новоселки Суземского района Брянской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Глава области не уточнил, в каком состоянии после получения ранения при обстреле находится пострадавший. Известно. что из-за атаки ВСУ оказались повреждены несколько домовладений и нарушено энергоснабжение. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
По официальным данным, до этого Брянскую область атаковали 2 мая. Тогда после обстрела со стороны Украины загорелся один из домов в селе Курковичи Стародубского района.
В этот же день локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства. Никто не пострадал.
19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.