При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадал один человек

Брянский губернатор Богомаз заявил об одном пострадавшем при обстреле Полевых Новоселок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Полевые Новоселки Суземского района Брянской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Глава области не уточнил, в каком состоянии после получения ранения при обстреле находится пострадавший. Известно. что из-за атаки ВСУ оказались повреждены несколько домовладений и нарушено энергоснабжение. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

По официальным данным, до этого Брянскую область атаковали 2 мая. Тогда после обстрела со стороны Украины загорелся один из домов в селе Курковичи Стародубского района.

В этот же день локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства. Никто не пострадал.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.