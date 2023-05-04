Театр Вахтангова дал первые спектакли «Больших гастролей» во Владикавказе

Во Владикавказе прошли первые спектакли Театра Вахтангова в рамках «Больших гастролей»

Театр имени Евгения Вахтангова дал первые спектакли в рамках проекта «Большие гастроли» во Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в городе также открыли первую сценическую площадку «Арт-кафе». Спектакли «Евгений Онегин» и «Ричард III» прошли одновременно на двух сценах театров.

«Для каждого времени и для каждого возраста — классика потому и есть классика. Есть свой Онегин. Я считаю, что это самая современная, самая совершенная постановка», — рассказал перед показом спектакля народный артист России Алексей Гуськов, сыгравший роль Онегина.

В спектакле во Владикавказе сыграли также Ирина Купченко, Людмила Максакова, Олег Макаров, Артур Иванов, Ксения Трейстер и другие артисты вахтанговской труппы. Гастроли Вахтанговского театра во Владикавказе проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом, и продлятся до 8 мая.